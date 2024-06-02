Bu kapsamda Başkan Toptaş’ın öncülüğünde Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce trafiğin yoğun olduğu Yirmiikigün Mahallesi’nin 91039’uncu sokağında hafta sonu dahil olmak üzere 7/24 çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve diğer kurumlarla iş birliği yaparak kapsamlı alt yapı çalışması başlatan Onikişubat Belediyesi, kaldırım ve sıcak asfalt çalışmasıyla yolun standardını artırarak çok daha konforlu hale getirdi.

Çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Hanifi Toptaş, Yirmikigün Mahalle Muhtarı Fatma Eken, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Talepleri yerinde dinleyen ve çözümler üreterek sorunların ortadan kalkmasını sağlayan Başkan Toptaş, çocuklarla top da oynadı.

Onikişubat’ın yaşam kalitesini yükselterek vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şunları söyledi:

“Yirmikigün Mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı 39’uncu sokağımızdayız. Burada çalışan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Burası ciddi anlamda yoğun olarak kullanılan bir bölgeydi. Özellikle merkez mahallelerimizde gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra etap etap bütün yollarımızı çok daha konforlu hale getireceğimize ifade etmiştik. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Burada tabii aynı zamanda altyapı çalışmalarımızın da olması sebebiyle KASKİ ve Büyükşehir Belediyemizle bir koordinasyon içerisinde burada çalışmaları planladık. 3-4 gündür burada çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. KASKİ ve diğer kurumlarımız buradaki altyapı çalışmalarını tamamladı, bugün itibariyle de hem kaldırım çalışmalarımız hem de asfaltlama çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Akabinde inşallah buradaki yol çizgilerimize çektikten sonra burayı vatandaşlarımızın tekrardan kullanımına açacağız” dedi.