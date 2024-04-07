31 Mart yerel seçimlerde Vatandaşlarının güvenini kazanarak Onikişubat belediye başkanı seçilen Hanifi Toptaş mazbatasını alır almaz Görevine başlayarak seçimden önce olduğu gibi seçimden sonra da vatandaşları ziyaret ederek hem onlarla hasbihal etti hem de sorunlarını dinledi.

Başkan Toptaş Orman dairesinde Esnaf ziyaretlerinde hem vatandaşların bayramını şimdiden tebrik ederek sorun ve taleplerini de tek tek dinledi.

Başkan Toptaş, Orman dairesinde Esnaf ziyaretlerinde vatandaşların bayramını şimdiden tebrik ederek sorun ve taleplerini de tek tek dinledi.

Ak parti Onikişubat ilçe başkanı mücahit Kara’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Toptaş, Yerel seçimde kendilerine destek veren vatandaşlara da şükranlarını sundu.

Ziyaretlerinin sonrasında Aksu habere özel açıklamada bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Sahada olmaya tıpkı şu anki gibi devam edeceğiz” diyerek sözlerine şöyle sürdürdü.

AK Parti Onikişubat ilçe başkanı Mücahit kara ise “ Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız” diyerek şu ifadelere yer verdi.