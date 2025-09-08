Geçtiğimiz yıl Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi’nin öncülüğünde açılan ve Kahramanmaraş’ta ilk kez bir belediye eliyle hizmete kazandırılan Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, kısa sürede hem çocukların hem de velilerin beğenisini kazandı.

Onikişubat Belediyesi, yeni dönem öncesinde hem fiziki şartları hem de eğitim kadrosunu güçlendirerek hizmet kalitesini daha da ileriye taşıdı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde de program düzenlendi. Programa katılarak minikler ve ebeveynleriyle bir araya gelen Başkan Toptaş, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk zilini çaldı.

Onikişubat’ta sadece altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla değil, sosyal belediyecilik hizmetleriyle de vatandaşlara dokunmaya gayret ettiklerini belirten Toptaş, şu ifadeleri kullandı:

“Onikişubat’ımızda, Onikişubat Belediyesi olarak birçok hizmet üretmeye çalışıyoruz. Gerek altyapı noktasında, gerek üstyapı noktasında. Aynı zamanda sosyal belediyecilik olarak da hakikaten elimizden geldiğince ailelerimize dokunacak projeler geliştiriyoruz. Açıkçası söylemek gerekirse bizim belki de en fazla önemsediğimiz ve bizi en mutlu eden projelerden bir tanesi bu projeydi. Çok şükür elhamdülillah, Onikişubat Belediyesi olarak Kahramanmaraş’ımızda ilk defa gündüz bakım evimizi bir belediye eliyle hayata geçirmiş olduk.” Geçen yıl açılışı yapılan gündüz bakımevinde velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Toptaş, şunları kaydetti: “Zaten geçen seneden de buraya gelen çok kıymetli ailelerimiz var, yavrularımız var. Biraz önce onlara da sordum, gayet memnun olduklarını ifade ediyorlar. Biz sık sık ara ara buraya geldiğimizde de yavrularımızın ve ailelerimizin mutluluğunu gördüğümüzde bizler çok daha mutlu oluyoruz.”

Açılış programı, öğrencilerin renkli gösterileri ve ailelerin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti.