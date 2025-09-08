Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Hartlap Karakucak Türkiye Güreş Şampiyonası, Hartlap Mahallesi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. İran, Gürcistan ve Türkiye’nin 32 ilinden gelen 565 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşi kategorilerinde kıyasıya mücadele etti.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğinde düzenlediği Uluslararası Hartlap Karakucak Güreş Festivali ile geleneksel ata sporumuz olan güreşi bir kez daha er meydanına taşıdı.

Şampiyonanın finalinde, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş adına güreşen İranlı pehlivan Mustafa Nejedi başpehlivanlık ipini göğüsledi. Kahramanmaraşlı Mehmet Emin Demir ikinci olurken, üçüncülüğü Kahramanmaraşlı Mustafa Demir ile İranlı Abolfazl Hajivende paylaştı.