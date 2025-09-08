Buluntu, programda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, kamu maliyesinin güçlendirilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi gibi başlıklara geniş yer verilmesini olumlu bulduklarını söyledi.

OVP’de yer alan hedeflerin, Kahramanmaraş iş dünyasının uzun süredir gündeminde tuttuğu ve ısrarla dile getirdiği birçok konuyu kapsadığını vurgulayan Buluntu, şu ifadeleri kullandı:

“KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere ek desteklerin sağlanması, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitemizin korunması, işgücü piyasasında reformların yapılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile küresel ticarette artan korumacılığa karşı yerli sanayimizin korunması ve rekabet gücünün artırılması bizim açımızdan öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Bu başlıklarda somut ilerleme kaydedilmesi için kamu ile özel sektörün güçlü bir işbirliği içinde çalışması büyük önem taşımaktadır. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizler de iş dünyamızın tüm gücüyle ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”