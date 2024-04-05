Cumhur İttifakı'nın Adayı Hanifi Toptaş, Onikişubat İlçesinde Gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Zaferle Çıktı Ve Onikişubat Belediye Başkanı Olarak Görevine Başladı.

Onikişubat İlçesindeki Seçimlerde Halkın Tercihi Olan Hanifi Toptaş, Adliyede Gerçekleşen Mazbata Töreninde Mazbatasını Aldı.

Tören, Seçim Sürecine Katkı Sağlayan Partililer Ve Destekçilerin Yanı Sıra Vatandaşların Da Katılımıyla Renkli Bir Atmosferde Gerçekleşti.

Daha Sonra Belediye Hizmet Binasına Geçerek Önceki Dönem Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek İle Bir Araya Gelen Başkan Toptaş Burada İlçenin Geçmiş Ve Geleceği Üzerine Samimi Bir Görüşme Gerçekleştiren İkili, Birlikte Çalışma Ve İlçenin Kalkınması Konularında Fikir Alışverişinde Bulundu.

Onikişubat ilçesinin yeni belediye başkanı olarak göreve başlayan Hanefi Toptaş, yapmış olduğu açıklamada ilçenin geleceği için kararlı olduklarını ve hizmetlerini en üst seviyede sunacaklarını belirtti.

Bu Buluşma, İlçenin Geçmişten Gelen Birikimini Gelecek Planlarına Entegre Etme Ve Süreklilik Sağlama Adına Önemli Bir Adım Olarak Değerlendirildi. İlçenin Kalkınması Ve Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi Konularında Yapılan Bu İş Birliği, Onikişubat Halkının Beklentilerine Cevap Verecek Adımların Atılmasına Katkı Sağlayacak.