Başkan Toptaş, bakanlık ve Onikişubat Belediyesi garantörlüğünde Yerinde Dönüşüm çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. Daha önce depremden etkilenen yapıların yerinde dönüşüm uygulamasında yapılaşma haklarındaki kayıplarına yönelik imar plan notu düzenlemesi ile taban alanı değerinin 0,40’dan 0,60’a çıkarılmasına öncülük eden Başkan Toptaş, ilk güçlendirme ruhsatlarının verilmesinin ardından bu kez de Yerinde Dönüşüm Ofisi ile mağduriyetleri bir bir çözüme kavuşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, depremden etkilenen Kahramanmaraş’ın inşa ve ihya sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlinde hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.