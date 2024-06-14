Başkan Toptaş’ı okul girişinde, Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Sinan Coşkun ve Kahramanmaraş Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Çakmak ile öğretmenler karşıladı.



Başkan Hanifi Toptaş, törende yaptığı konuşmada, özel çocukların başarılarını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Aksu Habere özel olarak, “Eğitimde engel tanımayan çocuklarımızın her zaman yanındayız,” dedi. Toptaş, bu çocukların her türlü eğitim ve gelişim süreçlerinde destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.