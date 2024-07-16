Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, kortej yürüyüşüyle başladı ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde son buldu.

Programda konuşmalar yapıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Ünlüer, Türk Milleti'nin 15 Temmuz'da destan yazdığını belirtti.

Programda ayrıca koşu etkinliği, Mehter Takımı konseri ve 15 Temmuz'u anlatan kısa film gösterimi de yapıldı. Aksu TV ekranlarından da canlı yayınlanan programlar selaların okunmasıyla son buldu.

Kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı anma etkinlikleri sonrası Aksu Haber'e mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, demokrasinin önemine vurgu yaparak Türk halkının geçmişte olduğu gibi vatanı için canını seve seve feda edeceğini ve asla hainlere geçit vermeyeceğini belirtti.