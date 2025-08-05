Onikişubat Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve huzurlu bir çevrede vakit geçirmesi için teknoloji destekli güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Son olarak, ilçedeki park alanlarına kurulan yeni nesil kamera sistemleri ile hem çevrenin korunması hem de toplumsal güvenlik hedefleniyor.

Güvenli Park Projesi’nin protokolü ise Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman tarafından imzalandı.

Konuyla ilgili olarak Aksu Tv canlı yayınına konuk olan projenin detaylarını paylaştı.

Ayrıca Başkan Toptaş ilçe genelinde yapılacak olan diğer projelerle de vatandaşların konforunu daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.