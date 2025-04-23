Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen temsili devir teslim töreninde minik başkan Göl, çocuklara armağan edilen bu anlamlı günün coşkusunu paylaşarak, “23 Nisan, biz çocuklar için bir gurur günüdür. Bu bayramı bize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise, “Bugün, geleceğimizin yöneticilerini görmek ve onların umut dolu gözlerine tanıklık etmek bizim için büyük bir mutluluk. Çocuklarımızın hayal kurmasını, büyük düşünmesini ve sorumluluk bilinciyle yetişmesini destekliyoruz.” dedi.

Başkan Toptaş, günün anısına minik başkan Aras Kağan Göl’e çeşitli hediyeler takdim etti. Tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.