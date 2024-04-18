KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette, iş dünyası ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Kahramanmaraş'ın ekonomik kalkınması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ziyaret sırasında samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde, iş dünyasının beklentileri ve belediyenin projeleri üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaret sonrasında taraflar, iş birliği ve dayanışma mesajlarıyla birbirlerine başarılar dilediler.