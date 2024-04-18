Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fırat Görgel Başkanlığında İlk Meclis Toplantısını Yoğun Katılımla Gerçekleştirdi.

Toplantıda Meclis 1.Ve 2. Başkanvekilliği İçin Meclis Üyeleri Sandık Başına Giderek Kapalı Oy Kullandı.

Yapılan Sayımda Büyükşehir Belediyesi 1.Başkanvekilli Yüksek Bir Oyla Mehmet Beşen Olurken, 2. Başkanvekili İse Şems Sezal Oldu.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Seçilen Mehmet Beşen Meclis Üyelerini Selamlayarak Gündem Maddesini Meclisin Oyuna Sundu.

Gerçekleştirilen İlk Meclis Toplantısı Sonrasında Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Beşen Tüm Meclis Üyeleriyle Birlikte Parti Ayırt Etmeksizin Kahramanmaraş İçin Canla Başla Çalışacaklarını Söyleyerek Birlik Ve Beraberlik Vurgusu Yaptı.