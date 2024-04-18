Kahramanmaraş'ta 31 Mart'ta Gerçekleştirilen Mahalli İdareler Yerel Seçimleri Sonucunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen Fırat Görgel, Mazbatasını Almasıyla Birlikte Göreve Başlarken Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı'na Başkanlık Yapan Görgel, Önemli Kararların Alındığı Toplantıda Belediye Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi.

Açılış Ve Yoklamanın Ardından Başkanvekilliği, Katip Üyeliği, Encümen Ve Komisyon Üyeliğine Seçilecek İsimler İçin Kapalı Oylama, Açık Tasnif Yapıldı.

Meclis Toplantısı Sonrasında Açıklamalarda Bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdiklerini Söyleyerek Bundan Sonraki Süreçte Kahraman Şehrin İnşası Ve İhyası İçin Birlik Beraberlik İçerisinde Çalışacaklarını Söyledi.

Meclis Toplantısında Alınan Kararlar Arasında Şehrin Altyapı, Ulaşım, Çevre Düzenlemesi Ve Sosyal Projelerine Yönelik Adımların Olduğu Öğrenildi. Görgel, Katılımcılara Şehrin Geleceği İçin Birlikte Çalışma Çağrısında Bulunarak, Kahramanmaraş'ın Potansiyelini En Üst Seviyede Kullanmak İçin Çaba Sarf Edeceklerini İfade Etti.