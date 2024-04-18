Deprem felaketiyle sarsılan ve ekonomik açıdan büyük zararlarla karşı karşıya kalan 11 ilde, iyileşme süreci hızla devam ediyor. Bu süreçte, depremzedelerin ve bölgedeki işletmelerin yaşadığı zorlukları hafifletmek amacıyla çeşitli adımlar atılıyor.

Son olarak, Kahramanmaraş Milletvekillerinin öncülüğünde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, deprem illerinde faaliyet gösteren işletmelerin mali yüklerini azaltmaya yönelik "Mücbir Sebep Hali" uygulamasının uzatılacağı duyuruldu. Bu adımın, bölgedeki işletmelerin rahat bir nefes almasını sağlayarak toparlanma sürecine destek olması bekleniyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, yapılan açıklamalarda bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Uygulamanın devamının, işletmelerin mali açıdan daha güçlü bir konuma gelmelerine ve toparlanma sürecini hızlandırmalarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Felaketin etkilerinin hafifletilmesi ve bölgenin yeniden inşası için atılan adımların, bölge halkının ve işletmelerin geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacağına inanılıyor.