Geleneksel el sanatları arasında yer alan ve bir asrı aşkın süredir yapılan bakırcılık, esnafının el emeği göz nuruyla tek tek işleyerek meydana getirdiği ürünler Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaşların karşısına çıkıyor,

Sektöre emek veren birbirinden değerli ustaların ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, sürahiler, tepsiler çeşitli motiflerle süslenerek satışa sunuluyor,

"Dulkadiroğlu beyliği döneminde, Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500 yılında bakırcılar çarşısını kurdurduğu rivayetlere göre söyleniyor. O dönemden bu yana gelen bakırcılık bizim burada, ana, ata ve baba mesleğimiz olarak geliyor. Şu anda ise biz bu bakırları dünyaya pazarlıyoruz. Çin'in dünyada zarar veremediği tek meslek bakırcılıktır, diye ifadelendirmiş.

Bizde Aksu haber olarak sizler için bakırcılar çarşısında Esnaflardan bu yaz sezonuna giriş ve bakır satış durumlarını sorduk.