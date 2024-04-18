Kahramanmaraş’ta bir esnaf ekmek arası dondurma yaptı ve vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sarayaltı’nda Demirciler Çarşısında bulunan Marasta Dondurma, Ekmek Arası Dondurma ile vatandaşların ilgi odağı oldu.

Karşısındaki Fırından Sıcak Pide alarak içine Dondurma üstüne Fıstık külü ve Bal ile güzel bir dürüm yemek isteyenler eşsiz lezzete adeta hayran kalıyor.

İşletme sahibi Mehmet Timurbanka yıllardır çarşıda esnaflık yaptığını ve ekmek arası dondurmaya ise yeni başladığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü.