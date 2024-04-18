Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın yanı sıra KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan ve Prof. Dr. Hafize Öksüz ile KSÜ Genel Sekreteri Ali Rıza Bekler de yer aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Görgel’i tebrik eden Rektör Yasım, Başkan Görgel’e yeni görevinde başarılar dileyerek hediye takdim etti.

Görgel, nazik ziyaretlerinden dolayı KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a ve ekibine teşekkür etti.