Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, deprem sonrası süreçte ilçenin yeniden inşa ve imar faaliyetlerini hızlandırmak ve vatandaşların işlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği D-İmar İmar Yönetim Sistemi Projesi’ni kamuoyuna tanıttı.

Lansman programı, D-İmar İmar Yönetim Sistemi’ni tanıtan kısa bir filmin izlenmesiyle başladı. Filmde, sistemin kullanım aşamaları, sunduğu avantajlar ve Onikişubat Belediyesi’nin bu projeye yönelik vizyonu detaylı bir şekilde anlatıldı.

Özellikle vatandaşların dijital platform üzerinden imar başvurusu yapabilmesi, süreçlerini şeffaf bir şekilde takip edebilmesi ve veri güvenliğinin sağlanması gibi özellikler büyük ilgi topladı.

Projenin, özellikle kentsel dönüşüm, afet yönetimi ve sürdürülebilir şehircilik hedefleri doğrultusunda önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.

Depremin ardından bölgede yürütülen yoğun imar faaliyetleri kapsamında, vatandaşların ve kurumların süreçlerde yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurduklarını ifade eden Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, şunları söyledi.

D-İmar Yönetim Sistemi’nin bu ihtiyaçları karşılamak için hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Toptaş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Onikişubat Belediyesi olarak bir ilki daha gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Teknolojinin hızla geliştiği, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde sunulmasının önem kazandığı günümüzde, sizlere gururla tanıtacağımız D-İmar İmar Yönetim Sistemi Projesi, ilçemizin geleceğine ışık tutacak önemli bir adım olacaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren, ilçemizde yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve modern şehircilik anlayışını hâkim kılmak için durmadan yorulmadan gayretle çalışıyoruz. Bugün burada tanıttığımız D-İmar Yönetim Sistemi de bu çalışmalarımızın bir ürünü olarak doğdu.

“8 ay öncesiyle kıyasladığımızda şuan çok daha iyi bir noktadayız”

Malumunuz çok büyük bir afet geçirdik, afet sonrası da bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Deprem sonrası süreçte imar faaliyetlerinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gördük. Seçim sürecinde özellikle sizlerle de çok sefer istişare içerisinde olduk. Yapacağımız işlerin başında konut stoğunu artırmak geliyordu. Uygun olmayan alan ne olacak, orta hasarlı yapıların durumu ne olacak ve yine yerinde dönüşüm ruhsatlarının durumu ve yeni imar planlarımızın durumu gibi birçok soruyla karşılaşıyorduk. Vatandaşlarımızın da serzenişleri vardı. Sizlerle birlikte mücadelemizin sonucunda önemli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Devletimiz konut stokunu artırmak adına Cumhurbaşkanımız öncülüğünde önemli işlere imza atıyor. Bir taraftan rezerv konutlar bir taraftan da kurumlarımızın binalarında inşa çalışmaları devam ediyor ama bize de düşen görevler vardı. Belediyecilikte ruhsatlandırma işlemleri rutin bir hizmettir ama deprem sonrası süreçte bir ilçe belediyesi açısından baktığımızda kolay bir süreç değildir. Bundan 8 ay öncesiyle kıyasladığımızda şuan çok daha iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek istiyorum.

“Vatandaşlarımızın iş yükünü hafifletirken, belediyemizin daha etkin çalışmasına imkân tanıyacak”

Tabi imar yönetimi, bir şehrin planlanmasında ve gelişiminde hayati role sahiptir. Geleneksel yöntemlerle yürütülen imar süreçleri, zaman zaman karmaşık ve uzun olabiliyor. İşte bu noktada dijitalleşmenin gücünü kullanarak şeffaf, hızlı ve güvenilir bir yönetim anlayışı geliştirmek istedik. D-İmar sistemi ile artık vatandaşlarımız imar başvurularından takip süreçlerine kadar tüm işlemlerini, herhangi bir fiziksel belgeye ihtiyaç duymadan dijital ortamda gerçekleştirebilecek. Bu sistem sayesinde başvuru süreçleri daha hızlı işleyecek, bürokrasi minimuma indirilecek, veriler güvenli bir şekilde saklanacak ve her aşamada vatandaşlarımızın şeffaf bir şekilde bilgiye ulaşması sağlanacak. Ayrıca D-İmar ile sadece bireysel başvurular değil, şehir planlaması, yapı izinleri ve denetim süreçleri de daha verimli bir hale gelecek. Bu sistem, hem vatandaşlarımızın iş yükünü hafifletecek hem de belediyemizin daha etkin çalışmasına imkân tanıyacak. Kolay bir süreçten geçmiyoruz ama hem özel sektör hem de kamu sektöründeki arkadaşlarımızla omuz omuza vererek bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Her projemizde olduğu gibi, D-İmar İmar Yönetim Sistemi Projesi’nde de temel hedefimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve ilçemizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşımaktır. Bu proje, sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da planlayan, sürdürülebilir ve inovatif bir yaklaşımdır. Bu vesileyle, D-İmar Projesi’nin geliştirilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Onikişubat’ı daha yaşanabilir, daha modern ve daha teknolojik bir şehir yapmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Katılımınızla bizlere güç verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.”