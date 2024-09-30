Asrın Felaketi’nin fiziki etkilerini ortadan kaldırmak adına ekibiyle yoğun mesai yapan ve önemli aşamalar kat eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, psikolojik destek anlamında da birlik ve beraberliği artırmaya yönelik oluşumlara destek vermeye devam ediyor.

Sporun birleştirici, bütünleştirici ve iyileştirici gücünü kullanarak depremin izlerini silmek hedefiyle futbol kulüplerini destekleyici anlamlı projeler hayata geçiren Başkan Toptaş, bir taraftan kentin profesyonel takımları İstiklalspor hem de Kahramanmaraşspor’u maçlarında bile yalnız bırakmazken, diğer taraftan amatör spor kulüplerine de destek olmayı aksatmıyor.

Son olarak yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü’nün futbolcuları, teknik heyeti ve idari kadrosuyla bir araya gelen Başkan Toptaş, adeta takıma moral depoladı.

Kahvaltı programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Onikişubat Spor Kulübü Başkanı Yunus Odabaşı ve HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy ile Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Kibar, Cuma Tekinşen ve Ökkeş Alper Erşahan, futbolcular, teknik heyet ve idari kadro katıldı.

“Takımlarımıza desteklerimizi esirgemeyeceğiz”

Burada yaptığı selamlama konuşmasında Onikişubat’ta sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olacaklarını kaydeden Başkan Toptaş, “Sezon öncesinde Onikişubat Spor Kulübü’nün lansmanına katılarak futbolcular, teknik heyet ve idari kadroyla bir araya gelmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Şehrimizde özellikle deprem sonrası süreçte bir hareketlilik var, ciddi bir toparlanma süreci içerisindeyiz. Dolayısıyla sporun birleştirici, bütünleştirici ve iyileştirici gücünü çok iyi biliyoruz. Biz de tüm yerel yönetimler olarak spor kulüplerimize ciddi destekler veriyor. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak hem İstiklalspor hem de Kahramanmaraşspor’umuz ve Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü’müze desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Yine diğer amatör kulüplerimizi ve diğer branşları da desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz sporun ne kadar değerli olduğunu, özellikle bir şehrin gelişimi açısından ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Kültür, sanat ve spor etkinliklerinin arasında bir bağlantı olduğunun farkındayız. Bu dönem içerisinde elimizden geldiğince hem kültür hem sanat hem de spor noktasında desteklerimizi esirgemeyeceğiz” dedi.

“Gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir takım oluşturulmuş”

Onikişubat Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Toptaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Onikişubat Spor Kulübü’müz bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek. Gözlemlediğimiz kadarıyla çok iyi bir takım oluşturulmuş. Tecrübeli oyuncular ve iyi bir teknik ekip var. Geçen dönem İstiklalspor’un yönetiminde görev almıştım. Gözlemlediğim şey şuydu; iyi bir kadro ve teknik ekip çok önemli ama yönetim olarak hem futbolcu hem de teknik ekibe iyi bir ortam sağladığınızda başarının kaçınılmaz olduğunu, belki de düşük bütçelerle çok daha büyük başarılara imza atılabileceğini tecrübe etmiştim. BAL’da mücadele edecek Onikişubat Spor Kulübü’müze, teknik ekibe, yönetimine ve futbolcularına başarılar diliyorum.”

Soru-cevap kısmının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle kahvaltı sona erdi.