TBMM'ye sunulan, memur maaşlarına yapılacak zammı da içeren torba kanun teklifinde "emekliye zam" konusunun yer almaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil" ifadesini kullandı.

Enflasyon oranının belli olmasının ardından gözlerin çevrildiği memur ve emekli maaşlarına ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Şu anda seçimde vermiş olduğumuz bir söz var. Enflasyon oranı ortaya çıktıkça seyyanen zam da ona göre düzenlendi. Tüm kamu çalışanlarına aynı oranda yapıldı. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil. Bu süreç içerisinde eldeki imkanlara göre son dönemde yaşamış olduğumuz yüksek enflasyona ezdirmememiz önceliğimiz" dedi.

