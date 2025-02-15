Genel kurulda, televizyon yayıncılığının geleceği, dijitalleşmenin sektöre etkileri ve ekonomik krizlerin medya üzerindeki yansımaları ele alındı. TVSEN Genel Başkanı Yunus Evliyaoğlu, son dört yılda sendikanın gelişimine dikkat çekerek, ekonomik sıkıntılar ve dijital dönüşümün sektöre etkilerine değindi. Medyanın toplum için önemini vurgulayan Evliyaoğlu, sektörde kamu ve özel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sektörün sorunları ve geleceğe yönelik stratejilerin tartışıldığı genel kurulda, dijital dönüşüme adapte olmanın kaçınılmaz olduğu belirtildi. TVSEN Genel Başkanı olarak yeniden seçilen Evliyaoğlu, televizyon yayıncılarının haklarını koruma ve sektöre yeni fırsatlar sunma çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.