Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen "Kampüs Fest" etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı'ndaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Alana giremeyen bazı vatandaşlar, konseri dışarıdan takip etti.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Bengü, "Kuzum", "İki Melek ", "Kokma Kalbim" şarkılarını seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bengü'ye çiçek ve kente özel işlemeli ceviz oyma sandık hediye etti.

Güngör, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın kültür, sanat ve edebiyat kenti olduğunu belirtti.

Belediye olarak, spor, sanat ve müzik etkinliklerine ağırlık verdiklerini aktaran Güngör, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.