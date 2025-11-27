Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, Tokyo ve Osaka’da gerçekleştirdiği görüşmelerini başarıyla tamamladı.

Program boyunca Japon turizm acentalarıyla birebir toplantılar yapılırken, hem Başkonuş Yaylası hem de Kahramanmaraş’ın genel turizm potansiyeli kapsamlı şekilde tanıtıldı. Ayrıca, Erdoğanyılmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı – Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sayın Saltuk Ekinci ile de özel bir röportaj gerçekleştirdi.

“Sadece kendi işletmemiz için değil, tüm Kahramanmaraş turizmi için buradayız”

Röportajında sadece Başkonuş Yaylası’nı değil, Kahramanmaraş’ın tüm turizm destinasyonlarını Japon acentalara tanıttığını belirten Erdoğanyılmaz, şehrin turizminin kolektif gelişmesine özel vurgu yaptı.

Erdoğanyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başkonuş Yaylası’nın yanı sıra Kahramanmaraş’ın tüm turizm değerlerini Japon acentalara detaylı bir şekilde anlattık. Tarihi Kapalı Çarşı’dan kültürel mirasımıza, gastronomimizden doğa rotalarımıza kadar zengin bir turizm envanterimiz var. Japon turistler şehrimizi ziyaret ettiğinde Kapalı Çarşı esnafımız, şehir esnafımız ve tüm Kahramanmaraş ekonomisi kazanç sağlayacak. Biz bu süreçte bir işletme olarak değil, şehrimizin turizm elçisi olarak hareket ediyoruz.”

Ayrıca Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız’a, şehrin turizmine verdikleri kıymetli desteklerden dolayı teşekkür etti:

“Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Eshabil Yıldız’a turizme verdikleri destek için özellikle teşekkür etmek isterim. Bu yolculuğu güçlü bir şehir iş birliğiyle yürütüyoruz.”

Doğa, huzur ve sürdürülebilirlik Japonya’da büyük ilgi gördü

Tanıtımlarda Başkonuş Yaylası’nın öne çıkan yönleri detaylı şekilde sunuldu:

• Türkiye’nin en büyük orman oteli,

• 40 adet doğa villası,

• şömineli ve jakuzili konaklama seçenekleri,

• endemik bitkilerle çevrili ekoturizm yürüyüş parkurları,

• at biniciliği ve ATV aktiviteleri,

• “Shinrin-yoku” (orman banyosu) konseptiyle tam uyumlu doğal yaşam deneyimi.

Japon turistlerin doğayla bütünleşen tatil konseptlerine olan ilgisi göz önüne alınarak, tanıtımlarda “ormanda konaklama”, “orman banyosu (shinrin-yoku)” ve “sürdürülebilir ekoturizm” gibi kavramlar üzerinde duruldu. Başkonuş Yaylası’nın sunduğu bu deneyimlerin Japonya’da dikkat çektiği görüldü.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı-Tokyo Kültür ve Tanıtma Müşaviri Saltuk Ekinci “Türkiye’nin turizm çeşitliliğini Japonya’da görünür kılan çalışmalar çok değerli” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü.

“Farklı destinasyonların Japonya pazarında tanıtılması ülkemiz adına büyük önem taşıyor. Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası gibi doğa ve ekoturizm odaklı bölgelerin öne çıkması, Türkiye’nin turizm çeşitliliğini Japonya’da daha görünür kılacaktır.” dedi.

Kahramanmaraş Japon turizm pazarında yeni bir ivme yakalıyor

Tokyo ve Osaka’daki tanıtım görüşmelerinin ardından, hem Başkonuş Yaylası’nın hem de Kahramanmaraş’ın Japon tur operatörleri nezdinde daha fazla tanınması ve bölgeye yönelik tur programlarının artması bekleniyor.