Başkonuş Yaylası Turizm AŞ, Kahramanmaraş’ın seçkin mekânlarından Turaç Ocakbaşı Restoran’da anlamlı bir iftar programı düzenledi. Programa; Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ve eşi Aslı Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü’nün sporcuları, üyeleri ve aileleri ile birlikte Kahramanmaraş’ta kamp yapan Goalball Kadın Milli Takımı’nın antrenörü Gültekin Karasu ve milli sporcular katılım gösterdi.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çakmak, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Serhan Erdoğanyılmaz’a teşekkür ederek şunları söyledi: “Hiç şüphem yok ki birçok kişi Turaç’a ilk defa geldi. Burada sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Serhan Erdoğanyılmaz’a teşekkürlerimi sunarken, onu engellilerin fedaisi olarak görüyorum. Çünkü Kahramanmaraş’ta engellilere destek sağlayan en büyük isimlerden biri kendisidir.”

Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz ise programda yaptığı konuşmada, “Ben de sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Asıl engelli sizler değilsiniz, asıl engel, engelliyi göremeyenlerdedir,” ifadelerini kullandı. Erdoğanyılmaz, engelli bireylere desteklerinin süreceğini belirterek, Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü’ne müjdeli bir haber verdi.

Serhan Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü’nün 2024 yılında Kayseri’de namağlup olarak büyük bir başarı elde ettiğini ve Adıyaman’da ligi lider tamamladığını vurguladı. Bu başarılara destek olmak adına, kulübün 2025 sezonunda isim hakkı, forma ve konaklama sponsoru olacaklarını duyurdu. Bu haber takım tarafından büyük bir mutlulukla karşılandı.

Kahramanmaraş Görme Engelliler Spor Kulübü yönetimi olarak, bu anlamlı iftar programının düzenlenmesine öncülük eden Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’a, Turaç Ocakbaşı Restoran çalışanlarına ve programa katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz. Ayrıca Goalball Kadın Milli Takımı’na çalışmalarında başarılar dileriz.