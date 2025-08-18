Akdeniz’in saklı cenneti olarak bilinen Başkonuş Yaylası, hafta sonu yine ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle yaz sıcaklarından kaçış noktası olarak tercih edilen yayla; serin havası, eşsiz doğası ve sunduğu imkanlarla vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı.

Bungalov evleri, karavan ve çadır alanları, kafesi ve restoranıyla misafirlerini ağırlayan Başkonuş Yaylası, renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu doğanın keyfini çıkaran ziyaretçiler, akşam saatlerinde ise canlı müzik etkinlikleriyle coşku dolu anlar yaşadı. Burak Bayram ve ekibinin şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşayan misafirler serin havanın, doğanın ve müziğin tadını çıkardı.

Melis Fis, Başkonuş Açık Hava Konserleri’nin İlk Konuğu

“Başkonuş Açık Hava Konserleri” etkinlikleri kapsamında düzenlenen ilk konserin konuğu, genç neslin sevilen sanatçılarından Melis Fis olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü Başkonuş Restoran Bahçesi’nde sahne alacak olan sanatçı, en sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirecek 18.30’da başlayacak ve 21.00’e kadar sürecek olan konser, yaylanın serin havası ve yemyeşil doğası eşliğinde adeta bir müzik şölenine dönüştürecek.

Organizasyonu STAR Event & Production tarafından üstlenilen konser, ücretsiz olarak izleyicilerin beğenisine sunulacak. Böylece Kahramanmaraşlılar, yıldızların altında, doğayla iç içe unutulmaz bir akşam yaşama fırsatı bulacak.

Doğa ve Eğlencenin Buluşma Noktası

Doğal güzellikleri, zengin imkanları ve kültürel etkinlikleriyle Başkonuş Yaylası, hem Kahramanmaraşlılara hem de çevre illerden gelen konuklara yazın en özel buluşmalarından birini yaşatmaya devam ediyor.