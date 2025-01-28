Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Başkonuş Yaylası, zengin doğası ve kar manzaraları ile kış turizmine ev sahipliği yapıyor.

Sümbül ve salep gibi birçok endemik bitki türünü barındıran yayla, aynı zamanda göçmen kuşların uğrak noktası olarak dikkat çekiyor.

Yayla, 1350 metre rakımıyla, köknar, sedir, çam, meşe ve ardıç ağaçlarından oluşan ormanlık alanlarıyla çevrili. Burada, renkli çiçeklerin yanı sıra geyiklere ve kuşlara da ev sahipliği yapan doğal bir yaşam alanı bulunuyor.

Başkonuş Yaylası, yaz ve kış mevsimlerinde sunduğu farklı güzelliklerle turistleri ağırlıyor.

Yaylanın giriş kısmında düzenlenmiş A tipi mesire alanı mevcut olup, bu alan içerisinde kır lokantası, 40 adet bungalov orman evi, spor alanları, çadır kamp alanı, karavan kamp alanı, piknik alanları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yer alıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30. kilometresinde bulunan Andırın yol ayrımından itibaren çift şeritli asfalt yol takip edilerek, 25 kilometre mesafede yer alan mesire yeri, il merkezine 55 kilometre uzaklıktadır.