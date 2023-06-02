Birçok vatandaşın merakla beklediği haksahipliği başvurusu başlarken Başvurular 30 Mayıs'ta Başlayıp 28 Temmuz'da Sona Ereceği bildirildi.

Konut, İşyeri Ahır; Yıkık, Acil Yıktırılacak, Ağır Hasarlı Ve Orta Hasarlı Olarak Tespit Edilen Afetzedeler İçin Afet Kanunu Çerçevesinde Yeniden Yapım Ve Güçlendirme Kredisi Verileceklerin Belirlenmesi Amacıyla Hak Sahipliği İşlemleri Gerçekleştirilecek.

Yeniden Yapım Ve Güçlendirme Kredisi Kullanmak İsteyen Afetzede Vatandaşlardan Kendilerine Devlet Tarafından Konut, Ahır, İşyeri Yapılmasını İsteyenlerin Başvuruları Alınacak.

Başvurular 30 Mayıs'ta Başlayıp 28 Temmuz'da Sona Erecek.

30 Mayıs- 28 Temmuz Tarihleri Arasında E-Devlet Üzerinden Veya Hak Sahipliği Başvuru Merkezlerinden Bizzat Kendileri Veya Kanuni Vekilleri Vasıtasıyla Resmi Müracaatlarını Yapmaları Gerekiyor.

Müracaatların Tamamlanması İle Birlikte İlgili Mevzuat Gereğince Oluşturulacak Hak Sahipliği İnceleme Komisyonları, Sunulan Belgeler Ve Kanunu Hak Sahibi Olabilme Koşullarını Dikkate Alarak, Hak Sahibi Kabul Edilenleri Ve Hak Sahibi Kabul Edilmeyenleri Belirleyecek.

Online Başvuruda Yaşanabilecek Yoğunluğun, Hizmete Erişime Engel Olmasını Önlemek İçin,

Tc Kimlik Numarasının Son Hanesi;

0 Olan Vatandaşların Çarşamba,

2 Olan Vatandaşların Perşembe,

4 Olan Vatandaşların Cuma,

6 Olan Vatandaşların Cumartesi,

8 Olan Vatandaşların Pazar

Günlerinde Başvuruları Alınacaktır.

Sonraki Günlerde Herhangi Bir Sınırlama Olmaksızın Tüm Vatandaşlar Söz Konusu Hizmeti Kullanarak Başvurularını İletebilecektir.