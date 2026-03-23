Batı Trakya’da cami ve azınlık kurumlarına yönelik provokatif eylemlere bir yenisi daha eklendi. İskeçe’de bulunan Hürriyet Camisi’nin duvarına haç işareti çizildiği ve dini içerikli ifadeler yazıldığı ortaya çıktı.

Yaşanan olay kısa sürede büyük tepki toplarken, bölgedeki Müslüman Türk toplumu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

“Açık bir provokasyon”

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, saldırıyı “açık bir provokasyon” olarak değerlendirdi.

Ramazan ayında gerçekleşen olayın özellikle dikkat çekici olduğunu belirten Habipoğlu, iftar sofralarında güçlenen birlik ve beraberlik ortamının bazı çevreleri rahatsız etmiş olabileceğini ifade etti.

Saldırılar dönem dönem artıyor

Habipoğlu, Batı Trakya’da camilere ve azınlık kurumlarına yönelik benzer olayların zaman zaman yaşandığını vurguladı. Özellikle siyasi söylemlerin sertleştiği dönemlerde bu tür saldırıların arttığına dikkat çekti.

Medya ve siyasette kullanılan nefret dilinin, azınlık temsilcilerini hedef haline getirdiğini belirten Habipoğlu, bu durumun toplumsal huzuru zedelediğini söyledi.

“Endişe verici bir tablo”

Saldırıların bölgede yaşayan Türk azınlık arasında kaygı oluşturduğunu dile getiren Habipoğlu, Batı Trakya Türklerinin ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve hiçbir zaman ülke bütünlüğüne aykırı bir tutum içinde olmadığını vurguladı.

Buna rağmen nefret içerikli eylemlerin ve provokasyonların birlikte yaşama kültürüne zarar verdiğini ifade etti.

Avrupa’ya çağrı

Habipoğlu, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunarak, azınlık hakları konusunda daha aktif rol üstlenilmesi gerektiğini söyledi.

Batı Trakya Türk toplumunun dini özerkliğinin sağlanması, müftülerin toplum tarafından seçilmesi ve devletin dini işlere müdahale etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Faillerin bulunması isteniyor

Yunan makamlarından olayın nefret suçu kapsamında değerlendirilmesini talep eden Habipoğlu, saldırının aydınlatılması ve benzer olayların önlenmesi için etkili adımlar atılması gerektiğini belirtti.