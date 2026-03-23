Kurban Bayramı, İslam dünyasında yardımlaşma ve paylaşmanın en güçlü şekilde yaşandığı dini günlerden biri olarak kabul ediliyor. Kurban ibadeti, hem Allah’a yakınlaşmayı hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmayı simgeliyor.

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek.

Bayram takvimi şu şekilde:

26 Mayıs 2026 Salı: Arefe (yarım gün)

27 Mayıs 2026 Çarşamba: 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe: 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma: 3. gün

30 Mayıs 2026 Cumartesi: 4. gün

Tatil süresi kaç gün olacak?

Mevcut takvime göre Kurban Bayramı tatili, arefe günü öğleden sonra başlamak üzere toplamda 4,5 gün olarak görünüyor. Bayramın son gününün cumartesiye denk gelmesi nedeniyle hafta sonu ile birlikte tatil süresi fiilen uzayabilecek.

9 gün tatil ihtimali var mı?

Bayramın hafta içine denk gelmesi, tatilin uzatılma ihtimalini de gündeme taşıdı. Özellikle 25 Mayıs Pazartesi gününün idari izin kapsamına alınması durumunda, hafta sonlarıyla birlikte tatilin 9 güne çıkabileceği konuşuluyor.

Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kararın netleşmesiyle birlikte tatil planlarının da şekillenmesi bekleniyor.