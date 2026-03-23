Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin (DKMP) yürüttüğü yoğun koruma ve denetim faaliyetleri, yaban hayatında olumlu sonuçlar doğurmaya devam ediyor. İl genelinde gerçekleştirilen son sayımda, halk arasında “dağların süsü” olarak bilinen yaban keçisi popülasyonunun 1100’e ulaştığı belirlendi.

Şar Dağı Yaban Keçilerinin Merkezi

Yaban keçilerinin özellikle Elbistan’daki Şar Dağı başta olmak üzere Ekinözü, Nurhak ve Afşin kırsalında yoğun olarak görüldüğü ifade edildi. Sarp kayalık alanları yaşam alanı olarak tercih eden keçiler, bu bölgelerde yetişen doğal bitkilerle beslenerek hayatlarını sürdürüyor.

Zorlu Coğrafyaya Uyum Sağlıyorlar

Özel fiziki yapıları sayesinde kayalık ve engebeli arazilere kolaylıkla uyum sağlayan yaban keçileri, yoğun kar örtüsünün bulunduğu zorlu şartlarda bile yaşamlarını sürdürebiliyor. Bu özellikleriyle bölgenin en dikkat çekici yaban hayvanları arasında yer alıyorlar.

Dronla Görüntülendiler

Bölgede dolaşan tekelerden oluşan yaban keçisi sürüsü, dron kamerasıyla da görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, doğanın eşsiz zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaçak Avcılığa Ağır Ceza

Koruma altında bulunan yaban keçilerinin avlanması ise yasak kapsamında yer alıyor. Yetkililer, av yasağına uymayanlara yüksek miktarda idari para cezaları uygulandığını belirterek, yaban hayatının korunması için vatandaşlardan duyarlılık istedi.