Kaza Nasıl Oldu?

Kaza, Murat Osmanoğlu (39) idaresindeki 34 LS 2854 plakalı hafif ticari aracın, karşı yönden gelen Polonya plakalı SK 553 VR minibüsle çarpışması sonucu meydana geldi. Minibüsün yabancı uyruklu bir sürücü tarafından kullanıldığı öğrenildi.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın ardından olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı.

Anne ve Küçük Oğlu Kurtarılamadı

Yaralılar Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 33 yaşındaki Vildan Osmanoğlu ve 3 yaşındaki oğlu Furkan Osmanoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların Durumu

Kazadan yaralı olarak kurtulanlar:

Sürücü Murat Osmanoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye kazandı, milletim kazandı İçeriği Görüntüle

Çocukları Muhammet Yiğit (8) ve Fatma Betül Osmanoğlu (6)

Minibüsteki sürücü ve iki yabancı uyruklu yolcu

Yaralıların tedavisi Bayburt Devlet Hastanesi’nde sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.