Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ailelerin çocuklarıyla birlikte kaliteli ve keyifli zaman geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen “Bayrak” temalı ebeveyn – çocuk resim atölyesi, yoğun katılım ve büyük beğeni topladı. Renkli ve coşkulu anlara sahne olan etkinlikte çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte tuval başına geçerek hayal güçlerini özgürce ifade etme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca minikler bayrak teması etrafında şekillendirdikleri resimleriyle hem sanatsal yeteneklerini geliştirdi hem de aileleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Programda Büyükşehir Belediyesinin Gönüllü Gençlik Hareketi de aktif rol aldı. Gönüllü gençler, çocuklarla yakından ilgilenerek etkinliğin daha sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşmesine katkı sağladı. Ebeveynler ve çocuklar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesine anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Birlikte üreten ve paylaşan bir aile ortamının oluşturulmasına vesile olan etkinlik, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.