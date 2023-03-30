Bayraktar Kızılelma'dan bir başarı daha: Seri üretim tarihi verildi

Türkiye yerli ve milli sanayide önemli adımlar atmayı sürdürüyor...

Türk mühendisler özverili çalışmaları sonucu savunma sanayisine her geçen gün yeni eserler kazandırmayı sürdürüyor.

Bu eserlere öncülük eden firmalardan birisi de Baykar Teknoloji.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müjdeyi verdi.

Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın seri üretim tarihini açıkladı.

2024 yılının başında seri üretime geçecek

Yapılan açıklamaya göre Bayraktar Kızılelma 2024 yılının başında seri üretime başlayacak hale gelecek.

"Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından verdiği müjdede şu ifadeleri kullandı:

Bayraktar KIZILELMA orta irtifadaki sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu gerçekleştirdiğimiz üçüncü test oldu. Bundan sonra da geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında birçok testimiz devam edecek. İnşallah 2024’ün başında KIZILELMA’nın seri üretimine başlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında heyecanla ilk uçuşunu beklediğimiz, dünyanın kısa pistli gemilerine inip kalkabilen ilk SİHA’sı olacak Bayraktar TB3’ün de ilk uçuşuna hazırlanıyoruz. Tüm bu gelişmeler vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde iftara dakikalar kala Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı ve Bayraktar TB3 SİHA önünde hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.