Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatlı alışverişlerinde hareketlilik artarken, Kahramanmaraşlı vatandaşlar sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı tatlılar için “Çay Börek Tatlı”yı tercih ediyor. Geleneksel tatlarla modern sunumu birleştiren işletme, bayram sofralarını tatlandırmak isteyenler için geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

Bayram tatlılarının yanı sıra doğal malzemelerle hazırlanan özel ürünleriyle dikkat çeken Çay Börek Tatlı, hijyen ve kalite standartlarına verdiği önemle de öne çıkıyor. Uygun fiyat politikasıyla her bütçeye hitap eden işletme, sipariş taleplerini karşılamak için üretim kapasitesini bayram öncesinde artırdı.

Kurban Bayramı'nda sevdiklerine tatlı bir hediye sunmak isteyenler, hem damaklara hem de bütçelere hitap eden “Çay Börek Tatlı” ile bayram sevincini ikiye katlamaya hazırlanıyor.