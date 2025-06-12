Yollara yerleştirilen yapay zekalı radarlarla birlikte katlanarak artan radar cezaları, Kurban Bayramı tatilinde milyonlarca vatandaşın gündemine geldi.

Tepkiler ve Yüksek Ceza Sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince günlük ortalama 15.153 radar cezası kesildiğini, otoyollarda 2.000, diğer yolları dahil edince 12.465 cezaya ulaşıldığını açıkladı. Bir günde 12.407 araçtan yaklaşık 26,9 milyon TL ceza tahsil edildi.

Yerli “Trafidar” Sistemi Tartışma Yarattı

AB standartlarında fotoğraflı hız tespiti ve cihaz sertifikaları (IP, EMC, insan sağlığı) gerekliliğine ilişkin hukukçular ve derneklerden eleştiriler geldi. Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği Bilal Yeşil, belgeler açıklanmadığı için mahkemelerin cezaları iptal edebileceğini belirtti.

Ak Parti’den İlk Açıklama: Komisyon Kuruldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, cezalar konusunda “Herhangi bir genel iptal kararı yok; fakat uygulamalar gözden geçirilecek” diyerek İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları’ndan bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

Hukuki Süreç Nasıl İşleyecek?

Radar cezaları genellikle 3–10 gün içinde e-Devlet sistemine yansıyor, tebliğ süreleri 10–30 gün. Ödenirse indirim uygulanıyor. Tüm cihazların resmi teknik sertifikaları incelenerek cihaz bazlı iptal talepleri yapılabilir.