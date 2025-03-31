Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası hayatını kaybeden binlerce vatandaşın yakınları Ramazan Bayramının ikinci gününde de mezarlığa giderek yakınlarıyla bayramlaşarak Kur’an okuyup dualar etti.

Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Mezarlığı bayramın ikinci günü yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların ilk ziyaret yeri oldu.

Mezarlıklar başında dua eden depremzede vatandaşlar ise gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kimi vatandaşlar mezarları temizledi, kimisi dua etti, kimiside bitkileri ve mezarları suladı.