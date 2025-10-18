Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklife göre birçok meslek grubu için yeni harç uygulamalarını beraberinde getiriyor. Düzenleme, özellikle kuyumcular, galericiler, emlakçılar ve özel sağlık kuruluşları açısından yıllık mali yükler doğuracak.

Yasa teklifine göre:

Kuyumculardan yıllık 30 bin TL,

Galericiler ve emlakçılardan yıllık 20 bin TL

yetki belgesi harcı alınacak.

Ancak bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde iki katı olarak uygulanacak. Yani, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kuyumcular 60 bin TL, galericiler ve emlakçılar ise 40 bin TL yıllık harç ödeyecek.

Ayrıca emlak ve oto galerisi işletmeleri bu harcı her bir şube için ayrı ayrı ödeyecek. Bu durum, zincir yapıya sahip işletmeler için toplam maliyeti katlayacak.

Kanun teklifinde, muayenehaneler, özel poliklinikler, tıp merkezleri ve ağız ve diş sağlığı merkezleri için yıllık ruhsat harcı getiriliyor. İşte yeni harç tutarları:

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Kuruluşlar:

Muayenehane Uygunluk Belgesi: 20.000 TL

Özel Poliklinik Ruhsatı: 30.000 TL

Özel Tıp Merkezi Ruhsatı: 50.000 TL

Ağız ve Diş Sağlığı Alanında: