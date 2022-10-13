Birbirinde güzel şarkıları hayranlarına seslendiren Doğuş, Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kentin başarılı güzellik merkezlerinden birisi olan BB Estetik Seda Balkarlı Güzellik Merkezi 12. yıl dönümüne özel birbirinden farklı eğlenceler düzenleyerek müşterilerine unutulmaz bir yıl dönümü yaşattı.



Yıl dönümünün yanı sıra yeni işletmeninde açılışı gerçekleştirildi. Açılışı Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Ünlü sanatçı Doğuş yaptı.



tütüncü avmde programdan açılışa katılanlara hediye çekilişi yaparak çeşitli hediyeler verdi.



Yıl dönümü kutlaması daha sonra ünlü sanatçı Doğuş’un konser vermesiyle son buldu.



