Bu kritik karşılaşmada gözler, milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun üzerinde olacak. İki yıldızın da mücadelede ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Peki, Benfica - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Benfica - Bayern Münih Maçı Ne Zaman?

C Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesi 24 Haziran Salı akşamı oynanacak.

Benfica - Bayern Münih Maçı Saat Kaçta?

Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Benfica - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda?

Bank of America Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Benfica - Bayern Münih Maçı Hakemi Kim?

Mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu Oynayacak mı?

Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun Bayern Münih karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İki oyuncunun performansı, Türk futbolseverler tarafından merakla takip edilecek.

Benfica - Bayern Münih Muhtemel 11'ler

Benfica:

Trubin; Aursnes, Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Orkun Kökçü; Di Maria, Prestianni, Kerem Aktürkoğlu; Pavlidis

Bayern Münih:

Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

Kritik Mücadelede Grup Hesapları

Bayern Münih, grubu lider tamamlamayı garantilemek için sahaya çıkıyor. Benfica ise yenilgi almaması durumunda bir üst tura yükselmeyi başaracak.