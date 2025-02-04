Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Braga'dan Bruma'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız kanat oyuncusuyla 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

BU SEZON 29 MAÇTA 20 GOLE ETKİ ETTİ

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen Bruma, bu sezon Braga formasıyla çıktığı 29 maçta 11 gol 9 asistlik performans gösterdi.

KEREM FORMA REKABETİ YAŞAYACAK

Bruma'yla birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun sol açık pozisyonundaki rakipleri de 2'ye yükseldi.

Artık Schjelderup'un ardından Bruma da sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'ndan formayı almaya çalışacak.

PERFORMANSI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Son haftalarda gol yollarındaki etkisiz performansı nedeniyle zaman zaman forması tehlikeye giren Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 29 maça çıktı.

26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.