Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Benfica - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar:

Maç Detayları:

Tarih: 21 Temmuz 2025, Pazartesi

Saat: 22:00 (Türkiye saati ile)

Stadyum: Estádio da Luz (Luz Stadı), Lizbon – Portekiz İngiltere-İtalya Yarı Final Heyecanı! Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Dev Kapışma Canlı İzle İçeriği Görüntüle

Yayın Kanalı: 📺 S Sport Plus (şifreli platform)

Mourinho’nun Fenerbahçesi Hazır Görünüyor!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampında oynadığı ilk 3 maçı da kazanarak büyük bir moral kazandı. Al-Ittihad karşısında 2 gol atan Jhon Durán, taraftarların gözdesi haline geldi. Yıldız oyuncunun Benfica karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

Rakipte Türk Yıldız: Kerem Aktürkoğlu

Öte yandan, Portekiz temsilcisi Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, eski rakibi Fenerbahçe’ye karşı sahada olacak. Teknik Direktör Roger Schmidt’in yönettiği takım, sezona güçlü bir başlangıç hedefliyor.