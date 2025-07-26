Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Benfica - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar:

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Maç Detayları:

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Mourinho’nun Fenerbahçesi Hazır Görünüyor!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Portekiz kampında oynadığı ilk 3 maçı da kazanarak büyük bir moral kazandı. Al-Ittihad karşısında 2 gol atan Jhon Durán, taraftarların gözdesi haline geldi. Yıldız oyuncunun Benfica karşısındaki performansı merakla bekleniyor.

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Rakipte Türk Yıldız: Kerem Aktürkoğlu

Öte yandan, Portekiz temsilcisi Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, eski rakibi Fenerbahçe’ye karşı sahada olacak. Teknik Direktör Roger Schmidt’in yönettiği takım, sezona güçlü bir başlangıç hedefliyor.

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