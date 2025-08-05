Fenerbahçe Kerem İçin Hazır: Oyuncu İkna Edildi, Bonservis Tamam

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştı. Benfica ile yapılan görüşmelerde oyuncunun şartları ve bonservis bedeli konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. 12 milyon euroya transfer edilen Kerem için 20-25 milyon euro arası bir satış planlayan Benfica, bu teklife sıcak bakıyor.

Kerem Aktürkoğlu ise sarı-lacivertli formayı giymeye hazır. Fenerbahçeli yetkililerin aktardığı bilgilere göre, milli futbolcu transfere onay verdi ve sözleşme şartları da hazırlandı.

Tek Engel: Rui Costa'nın Şampiyonlar Ligi Endişesi

Transferin gerçekleşmesinin önündeki tek engel, Benfica Başkanı Rui Costa'nın kararı. İddialara göre Costa, “Kerem önemli bir oyuncu. Onu Fenerbahçe’ye verir ve Şampiyonlar Ligi'nde onlara elenirsem bu durum benim için büyük sıkıntı olur” diyerek transferi askıya aldı.

Benfica’nın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması durumunda Kerem’i bırakma ihtimali yüksek. Ancak Fenerbahçe, bu süreci beklemeden transferi erkene çekmeye çalışıyor.

Kerem Transferinde Son Durum

Oyuncu: Kerem Aktürkoğlu

Mevcut Kulüp: Benfica

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Transfer Durumu: Oyuncu ikna edildi, bonservis sorun değil

Tek Engel: Benfica’nın Şampiyonlar Ligi süreci

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe’ye Gelecek mi?

Transferde her şey hazır. Oyuncu da istiyor, kulüp de satmaya sıcak bakıyor. Ancak Rui Costa’nın seçim ve Şampiyonlar Ligi endişesi, süreci yavaşlatıyor. Tüm gözler, Benfica’nın ön eleme performansına çevrildi. Eğer Portekiz devi gruplara kalırsa, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi artık an meselesi olabilir.