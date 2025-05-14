Benzin litre fiyatı 1,50 TL’lik zamla 46,79 TL’ye yükseldi. Motorin fiyatlarında da zam beklentisi sürerken, mevcut fiyatlar benzin 46,79 TL, motorin 44,22 TL, LPG 26,19 TL olarak kaydedildi.İSTANBUL (İGFA) - Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geldi.

Benzinin litre fiyatı, yapılan 1,50 TL’lik artışla 46,79 TL’ye ulaştı.

Motorin litre fiyatı 44,22 TL, LPG litre fiyatı ise 26,19 TL seviyesinde bulunuyor.

Sektör kaynakları, motorin fiyatlarında da yakın zamanda zam beklendiğini belirtiyor.