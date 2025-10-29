Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatları da zam ve indirim haberleriyle sık sık değişiyor. Petrol piyasasında yaşanan son yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, pompa fiyatlarına yeni bir artış olarak yansımaya hazırlanıyor.

Piyasa kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzine 85 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki artış, son haftalarda küresel piyasalarda yaşanan arz endişeleri ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerden kaynaklanıyor. Brent petrolün varil fiyatı 65 dolar seviyelerine yaklaşırken, bu durum akaryakıt maliyetlerine doğrudan etki ediyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası Akdeniz piyasasında işlem gören işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar/TL kuru baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu nedenle hem küresel petrol fiyatları hem de dövizdeki küçük dalgalanmalar bile pompa fiyatlarını etkiliyor.

Sürücüler, son dönemde art arda gelen zamların ardından benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki oynaklık sürdükçe akaryakıt fiyatlarının da değişken kalmaya devam edeceğini belirtiyor.