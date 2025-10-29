Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında yeni bir kampanya duyurdu. THY’den yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın satın alınacak indirimli biletlerle, 1 Aralık 2025 – 5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda 1.029 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olacak. THY, kampanya kapsamında 90 bin koltuğu satışa sunduğunu açıkladı.

Uygun fiyatlı bilet almak isteyen yolcular, kampanyaya ilişkin tüm detaylara THY’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.