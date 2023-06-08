5 yaşında oyunculuğa başlayan Beren Gökyıldız, o dönem Cansu Dere ile rol aldığı Anne dizisiyle ünlenmişti. Gökyıldız, rol aldığı dizideki performansla adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştı.

Daha sonra birçok projede yer alan Gökyıldız, sosyal medyada yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

14 oldu

Şu anda 14 yaşında olan Gökyıldız, mezuniyet balosundan fotoğraflarını yayınladı. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Fotoğraflar tartışmaları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Gökyıldız'ın yaşına göre uygun kıyafeti giymediği yorumunda bulundu.