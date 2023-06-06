Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson ile ilgili kulüpten resmi açıklama geldi.

Beşiktaş Kulübü yapığı açıklamada 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu ile yolların sezonun son maçının ardından ayrılacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson’la olan sözleşmemiz, Futbol A Takımımızın arabam.com Konyaspor’la oynayacağı Spor Toto Süper Lig müsabakasının ardından sona erecek. Kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Atiba Hutchinson için Futbol A Takımımızın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde bir veda etkinliği düzenlendi."

"Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım"

Atiba Hutchinson, takıma hitaben yaptığı veda konuşmasında şunları söyledi:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bu kapıdan girdiğimden beri on sezon oldu. Buradaki herkesten çok fazla sevgi gördüm. Buradaki herkes burayı benim için özel kılmıştır. Kendimi burada hep evimde gibi hissettim. Şenol Güneş hocam beni her zaman destekledi, bunun için kendisine çok teşekkür ederim. On yıl içinde yaşadığım her şey çok güzeldi. Şimdi veda etmem gerekiyor. Burası harika bir yer. Emre Kocadağ’a bana verdiği destek için minnettarım. Arkadaşlarımla üç şampiyonluk yaşadık. Her zaman beni ileri iten güç arkadaşlarım oldu. Bana verdikleri her şey için arkadaşlarıma minnettarım. Sahada her zaman her şeyimi vermeye çalıştım."

Atiba'ya teşekkür edildi

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ, Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcularile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevli emekçiler; 2013-14 sezonundan bu yana kulübün formasını giyen, takımın kazandığı üç Süper Lig, bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Atiba Hutchinson’a emekleri için teşekkür ettiler ve bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dilediler.