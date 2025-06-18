Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
-Lugano (İsviçre)
-Braga (Portekiz)
-Anderlecht (Belçika)
-Midtjylland (Danimarka)
-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya) eşleş
⚽ Avrupa Ligi’nde Kura Heyecanı! Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Siyah-Beyazlılar Avrupa yolculuğuna başlıyor: İşte Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri…
Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek. Süper Lig’i 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak. Temsilcimizin rakibi, bugün saat 14.00’te yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Beşiktaş’ın Muhtemel Rakipleri
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Beşiktaş’ın karşılaşabileceği rakipler şu şekilde:
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Lugano (İsviçre)
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Braga (Portekiz)
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Anderlecht (Belçika)
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Midtjylland (Danimarka)
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Shakhtar Donetsk – Ilves Tampere (Ukrayna / Finlandiya) eşleşmesinin galibi
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Legia Varşova – Aktobe (Polonya / Kazakistan) eşleşmesinin galibi
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Partizan – AEK Larnaca (Sırbistan / Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi
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Sheriff – Prishtina (Moldova / Kosova) eşleşmesinin galibi
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi Yolu
Beşiktaş, grup aşamasına kalabilmek için şu turları geçmek zorunda:
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2. Ön Eleme Turu
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3. Ön Eleme Turu
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Play-off Turu
Ancak Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde tur atlayamazsa yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek:
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Ön Eleme'de elenirse: Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndan
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Ön Eleme'de elenirse: Konferans Ligi Play-off Turu’ndan
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Play-off’ta elenirse: Konferans Ligi Grup Aşaması’ndan Avrupa mücadelesi sürecek.
Gözler Kura Çekiminde
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu kura çekimi, 18 Haziran Salı günü saat 14.00’te yapılacak. Beşiktaş taraftarı, Avrupa'daki rakibini büyük bir merakla bekliyor.
mesinin galibi
-Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan) eşleşmesinin galibi
-Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs) eşleşmesinin galibi
-Sheriff (Moldova) - Prishtina (Kosova) eşleşmesinin galibi
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BEŞİKTAŞ'IN TURNUVA YOLU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan,
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.