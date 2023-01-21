Beşiktaş'ta, Vincent Aboubakar hasreti sona erdi...

Siyah-beyazlıların heyecanla beklediği Kamerunlu forvet, İstanbul'a özel uçakla iniş yaptı.

Aboubakar İstanbul'da

Wout Weghorst'un takımdan ayrılarak Manchester United'a gitmesi üzerine, Arabistan kulübü Al Nassr’la sözleşmesini fesheden Aboubakar'ı hedefe koyan Beşiktaş, 30 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varmıştı.

Aboubakar, siyah-beyazlılarla 1 yılı opsiyonlu 3,5 senelik imza atmak için sabaha karşı İstanbul'a vardı.

Kayserispor maçında oynaması planlanıyor

Beşiktaş, Aboubakar'ı yarın Kayserispor’la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil etmeye çalışacak.

Yıldız forvetin Beşiktaş’ın Kayseri deplasmanı kafilesinde yer alması ve mücadelede görev yapması bekleniyor. Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.

Aboubakar, 3. kez Beşiktaş'ta

Başarılı santrafor, Beşiktaş ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı.

Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig’de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’nda da 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı.

Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş’ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi. Aboubakar ile Beşiktaş’ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı.

30 yaşındaki golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı.